Coucke zet Vanderhaeghe aan de deur na magere 1 op 21, Custovic neemt over

Tomas Taecke

19/09/17 - 18u33

Tenzij KV Oostende-voorzitter Marc Coucke alsnog van gedacht verandert, is Yves Vanderhaeghe vanavond nog trainer af bij KV Oostende. Daags voor de bekerwedstrijd tegen Union maakt de kustploeg een einde aan de samenwerking met zijn coach.

BREAKING: Yves Vanderhaeghe wordt de komende uren ontslagen bij @kvoostende . Adnan Custovic neemt tijdelijk over. Meer op @hlnsport

Vanderhaeghe betaalt het gelag voor de rotslechte seizoensstart van KV Oostende, dat na zeven speeldagen helemaal onderaan het klassement bengelt. Na de twee voorbije succesvolle jaren onder de Roeselarenaar, wist KVO dit seizoen nog geen enkele overwinning te behalen. Hulptrainer Adnan Custovic neemt voorlopig de taken op zich in afwachting van een nieuwe coach.

Opvolger

KVO heeft zich op zijn zachtst gezegd al voorbereid. Naar verluidt vonden de voorbije weken al gesprekken plaats met diverse kandidaat-overnemers. Zo werd de bij Roemenië ontslagen Christoph Daum (62) gehoord, al is het nog de vraag of hij oren heeft naar een avontuur bij de kustploeg. Oostende zou ook geïnformeerd hebben bij Frank Vercauteren (60), vorig seizoen ontslagen bij het Russische Samara, deze zomer in beeld bij het Egyptische Zamalek en Antwerp, maar vandaag zonder club.