Coucke zet Vanderhaeghe aan de deur na magere 1 op 21, Custovic neemt over

Tomas Taecke

19/09/17 - 18u33

Links: Vanderhaeghe luistert naar Coucke. Rechts: Adnan Custovic, die voorlopig aan het roer staat. © PHOTO NEWS.

Tenzij KV Oostende-voorzitter Marc Coucke alsnog van gedacht verandert, is Yves Vanderhaeghe vanavond nog trainer af bij KV Oostende. Daags voor de bekerwedstrijd tegen Union maakt de kustploeg een einde aan de samenwerking met zijn coach.

BREAKING: Yves Vanderhaeghe wordt de komende uren ontslagen bij @kvoostende. Adnan Custovic neemt tijdelijk over. Meer op @hlnsport — Tomas Taecke (@FooTTomaz) 19 september 2017 Bedankt Yves om de mooiste Kvo-jaren te bezorgen!

Topmens en topcoach, maar met deze groep was het helaas op.

Oprecht bedankt en good luck! — Marc Coucke (@CouckeMarc) 19 september 2017 Bedankt Yves.

Je blijft een goede coach.

Stom dat het zo moet gaan. #kvo #feniks — Martin Heylen (@MartinHeylen1) 19 september 2017 "Dit is geen prettige beslissing, maar Yves beseft ook dat we in de huidige situatie geen andere keuze hebben", legde voorzitter Marc Coucke uit. "De voorbije wedstrijden zagen we geen signalen dat er een positieve kentering zit aan te komen. Met een 1 op 21 kunnen we echt niet anders."



Het bestuur van KVO had eerder laten weten de coach pas na tien speeldagen te evalueren. "We hoopten dat ons signaal toen een gunstige flow zou teweegbrengen en de stress in de ploeg zou kunnen wegnemen," meende de voorzitter. "Maar in beide wedstrijden bleek dat dit niet voldoende was om het tij te keren. We zagen geen positieve evolutie in het spel en in de resultaten. De voorbije dagen hebben we dan een aantal gesprekken gehad, waaruit blijkt dat er echt geen andere oplossing meer mogelijk was. We hadden echt gehoopt dat we met Yves een lange tijd konden doorgaan als coach. Hij schreef ongetwijfeld het mooiste hoofdstuk uit de geschiedenis van KV Oostende. En dat vergeten we niet. Vandaar ook dat we de coach al die tijd zijn blijven steunen. Persoonlijk had ik ook altijd een zeer goeie band en open gesprekken met Yves Vanderhaeghe. Maar we moeten deze beslissing nemen in het belang van de club." Lees ook

KVO neemt afscheid van Yves Vanderhaeghe. https://t.co/uTCUwTNcOa — KV Oostende (@kvoostende) 19 september 2017

We geven Custovic de kans om zijn eigen accenten te leggen en zullen tijdens de interlandbreak met hem een eerste evaluatie maken. Daarna nemen we verdere beslissingen Luc Devroe Adnan Custovic wordt voorlopig T1. © photo news. Adnan Custovic, de eerste assistent van Vanderhaeghe, neemt voorlopig het roer over. Hij krijgt zijn kans in de bekermatch tegen Union en in de competitiewedstrijden tegen Genk, Kortrijk en Club Brugge. "In de vooravond hadden we ook al een gesprek met assistent-trainer Adnan Custovic", gaf sportief directeur Luc Devroe mee. "Hij neemt in eerste instantie de taken van Yves Vanderhaeghe over voor de bekerwedstrijd tegen Union. We geven hem de kans om zijn eigen accenten te leggen en zullen tijdens de interlandbreak met hem een eerste evaluatie maken. Daarna nemen we verdere beslissingen. Prioritair is nu het vuur opnieuw in de ploeg te krijgen en zo snel mogelijk met een aantal overwinningen van die laatste plaats weg te komen. En uiteraard willen we in eerste instantie een ronde verder in de bekercompetitie. Dus willen we een scherp KVO zien morgen tegen Union."



"De komende competitiewedstrijden zijn sportief niet makkelijk", weten zowel Luc Devroe als voorzitter Marc Coucke. "Maar dat bestaat ook niet meer als je op deze plaats in het klassement staat. Ondanks het vertrek van Dimata en Marusic hebben we toch voldoende kwaliteit in deze kern om hogerop te klimmen in het klassement. We rekenen nu volop op het eergevoel van onze spelers om te tonen dat we het voetballen helemaal niet verleerd zijn."



Vanderhaeghe leidde Oostende de voorbije twee seizoenen naar een vijfde en een vierde plaats in de competitie. Vorig seizoen verloor KVO ook nog de bekerfinale van Zulte Waregem. Deze zomer speelde Oostende voor het eerst Europees. Het Franse Olympique Marseille was in de derde kwalificatieronde van de Europa League te sterk.



Voor Vanderhaeghe was Oostende de tweede opdracht als hoofdcoach. Eerder stond de voormalig middenvelder van Anderlecht en de Rode Duivels aan het roer bij KV Kortrijk (2014-2015). Hij was bij de Kortrijkzanen voordien zes seizoenen aan de slag geweest als assistent. © belga.

Opvolger KVO heeft zich op zijn zachtst gezegd al voorbereid. Naar verluidt vonden de voorbije weken al gesprekken plaats met diverse kandidaat-overnemers. Zo werd de bij Roemenië ontslagen Christoph Daum (62) gehoord, al is het nog de vraag of hij oren heeft naar een avontuur bij de kustploeg. Oostende zou ook geïnformeerd hebben bij Frank Vercauteren (60), vorig seizoen ontslagen bij het Russische Samara, deze zomer in beeld bij het Egyptische Zamalek en Antwerp, maar vandaag zonder club. © belga.