Vanderhaeghe: winst tegen Union of ontslag, Daum en Vercauteren in wachtkamer

Tomas Taecke

19/09/17 - 06u28

Het zijn spannende dagen voor Yves Vanderhaeghe. Als de coach morgenavond überhaupt nog trainer is van KV Oostende, dan kwalificeert hij zich tegen Union maar beter voor de volgende bekerronde. Zo niet lijkt een ontslag onafwendbaar. Ex-Club-trainer Christoph Daum en Frank Vercauteren zouden intussen al gepolst zijn.

In de nasleep van de zesde seizoensnederlaag tegen AA Gent is de maat vol voor Marc Coucke, die de malaise bij zijn KV Oostende met lede ogen aanziet. Het is maar doordat de voorzitter en zijn naasten - Luc Devroe en Patrick Orlans - geen impulsieve beslissing nemen dat Yves Vanderhaeghe vandaag ondanks de 1 op 21 nog steeds trainer is bij KVO. Het krediet van de Roeselarenaar is ondanks twee fantastische seizoenen evenwel opgeraakt. Zeker na de teleurstellende resultaten tegen Mechelen en Gent, twee matchen die eigenlijk zes punten hadden moeten opleveren.