Marc Coucke: "Wat ons nu overkomt, is de schoonheid van het voetbal"

Het is ons dan toch gelukt. Een uniek gesprek met Marc Coucke, die te midden van de storm alle tweets of interviews over zijn veelgeplaagd KV Oostende aan zich voorbij laat gaan. Nochtans relativeert de voorzitter de crisissituatie.

© photo news. Gisterenmiddag, Durbuy. Bijna één jaar na onze vorige afspraak zijn we opnieuw te gast bij Marc Coucke. Het water gutst langs de ramen van Le Sanglier des Ardennes, sinds de jaren vijftig een welbekend referentiepunt in de wijde regio. Het gerenommeerde hotel is sinds kort in handen van onze gastheer, die samen met sterrenchef en 'wingman' Wout Bru een frisse culinaire wind door het hart van de Ardennen laat waaien. De zomer is voorbij en vakantiegangers zoeken beschutting in de hotels en restaurants - Coucke ziet het graag gebeuren. Zijn project beleeft hoogdagen, anders dan zijn onderneming aan de andere kant van het land.



Daar bengelt KV Oostende na vijf speeldagen onderin het klassement - maar liefst dertien plaatsen lager dan ten tijde van ons vorige onderhoud in het kleinste stadje ter wereld. "Vorig seizoen was fantastisch, hé. Maar het heeft veel energie gekost (denkt na). We hebben na de bekerontgoocheling toch nog ons doel bereikt, maar het was wel via de langst mogelijke weg - de testmatch tegen RC Genk. Het verlof was bijgevolg kort, veel mensen waren moe. De hele club heeft vervolgens enorm gepiekt richting de matchen tegen Marseille. 's Nachts op de luchthaven na onze fantastische match zei ik nog: "Voor hetzelfde geld pakken we nu 0 op 6 tegen Moeskroen en Anderlecht." En dat is zo gebleken. Vervolgens zat alles tegen wat kon tegenzitten. Een paar blessures, denk maar aan Musona en Berrier. Een paar spelers zaten met een transfer in hun hoofd. Na Marseille kreeg iedereen plots meer aandacht en dromen. We kenden ook veel pech. Musona omspeelde in de eerste match tegen Moeskroen de doelman en trapte voor een leeg doel over. Was die bal binnen gegaan, zat jij nu misschien in Gent om dit interview af te nemen." (lacht) Lees ook

Voor u is het ongetwijfeld al leuker geweest. U stopte zelfs met tweeten. "Goh, ik kan daar eigenlijk goed tegen, hoor. Wat ons nu overkomt, is de schoonheid van het voetbal. Waarom zit ons stadion vol én tegen Moeskroen én tegen Club Brugge? Omdat Moeskroen tegen ons kan winnen en wij van Club kunnen winnen. Dat is het mooie aan sport. En let op. Ik gun de tegenstanders dat uiteindelijk ook. Als supporter zag ik het kleine KVO ooit met 0-4 op Antwerp winnen. Zalig was dat. Ik weet hoe de fans van Antwerp zich twee weken geleden voelden. Je moet daar als verliezer ook tegen kunnen."