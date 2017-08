Opvallend: Oostende stuurt onprofessionele Proto naar B-kern

Door: Tomas Taecke

De transfersoap rond Silvio Proto heeft plots een wel heel bizarre wending genomen. De eerste doelman van KV Oostende is tot nader order naar de B-kern verwezen wegens onprofessioneel gedrag. De ex-international stelde deze week alles in het werk om zijn transfer naar Olympiakos te forceren en dat wordt hem niet in dank afgenomen.

KV Oostende heeft Silvio Proto met onmiddellijke ingang naar de B-kern verwezen. Een beslissing die niets met de komst van Liersedoelman Mike Vanhamel of een eventueel vertrek in extremis naar Olympiakos te maken heeft. Integendeel, de manier waarop Proto de voorbije week zijn overgang naar de Griekse club probeerde af te dwingen, zal Proto vandaag alvast niet sneller naar Griekenland brengen. Oostende verwijt Proto onprofessioneel gedrag. De doelman is naar verluidt fel over de schreef gegaan in zijn poging om Oostende te verlaten.



KVO tolereert niet dat een dergelijke grootverdiener en leider in de kleedkamer zich op die manier opstelt tegenover de club en nam vanmiddag dan ook drastische maatregelen. Tot nader order zijn doelman William Dutoit en nieuwkomer Mike Vanhamel, die vandaag een contract tekende, de nieuwe nummer één en twee van KVO. Dutoit mag volgende week in Mechelen dan ook onder de lat verwacht worden. Als Proto daadwerkelijk aan wal blijft, is het afwachten wanneer hij opnieuw opgevist zal worden.