Lombaerts wil al weg bij KV Oostende

Tomas Taecke

29/08/17 - 07u59

© photo news.

We zijn nog niet eens september en het droomhuwelijk tussen Nicolas Lombaerts (32) en KV Oostende lijkt nu al voorbij. De verdediger wordt ondanks de malaise week na week gepasseerd en hoopt de komende dagen inderhaast alsnog een nieuwe club te vinden. Door een clausule in zijn contract kan Lombaerts in ruil voor 1,5 miljoen euro naar het buitenland.

Eind maart nog werd Nicolas Lombaerts voor een Oostends recordbedrag (1,5 miljoen euro) vanuit Sint-Petersburg als een zonnekoning binnengehaald, enkele maanden later lijkt de prestigetransfer van Marc Coucke na amper vijf wedstrijden al mislukt. Een pijnlijke situatie voor de voorzitter, voor Lombaerts zelf en voor KV Oostende, waar het sinds de start van het seizoen nogal ongewoon rommelt langs alle kanten. Lees ook KVO wint niet meer en nu tweet Coucke ook niet meer



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © Photo News.

Voor niemand goed Het probleem Lombaerts doet in Oostende niemand goed. De speler in kwestie had maar weinig zorgen in Rusland, maar wou het er na lang piekeren toch op wagen om opnieuw in België aan de slag te gaan. Met de bedoeling zich nog eens aan alle criticasters te bewijzen en in de hoop opnieuw Rode Duivel te worden. In de plaats daarvan verkommert de 38-voudige international op de bank bij de hekkensluiter die nog geen punt heeft gepakt dit seizoen - een enorm frustrerend gegeven voor de ervaren verdediger. Hard werken en wachten op een kans, het is makkelijk gezegd tegen iemand van zijn kaliber die bij een zwalpende ploeg gepasseerd wordt. Ook sportieve baas Luc Devroe zit ermee: geen enkele van zijn acht zomertransfers is basisspeler - Gano en Bjelica werden er inderhaast nog bijgehaald om het vertrek van Marusic en Dimata uiteindelijk dan toch op te vangen. Dat zijn twee toptransfers, Lombaerts en Zivkovic, op een zijspoor zitten, is niet plezant. Dat de situatie rond Lombaerts ook Coucke en Vanderhaeghe om uiteenlopende redenen bezighoudt, spreekt voor zich. © photo news.