Vanderhaeghe: "We mogen niet panikeren"

Tomas Taecke

19/08/17 - 22u35

Eupen wist de nul van de tabellen te vegen, KV Oostende staat na de 2-1-nederlaag eenzaam onderaan. Yves Vanderhaeghe hoopte op de kentering aan de Kehrweg, maar die kwam er niet: "We zijn ontzettend ontgoocheld", aldus de teneergeslagen coach van KVO. "We begonnen nerveus. Na de nul op negen zag je dat de situatie woog op sommige spelers. Na de rust was het wel goed, maar de verbetenheid, goesting en mentaliteit waren bij Eupen groter. En daardoor hebben ze de match ook gewonnen." KVO bengelt onderaan het klassement, nu al op enige afstand van de concurrenten voor play-off I: "Het enige dat we niet mogen doen is panikeren. We moeten rustig blijven en alles samen doen. Dat is de manier om hieruit te komen."