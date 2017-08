Burgemeester Johan Vande Lanotte scoort nu al punten voor Oostende en pakt Marseille-fans helemaal in

DM

3/08/17 - 17u42

© Rv .

video Met Oostende-Marseille voor de deur in de derde voorronde van de Europa League heeft Johan Vande Lanotte al een stevige duit in het zakje gedaan. De burgemeester van Oostende maakte van de gelegenheid gebruik om de supporters van de tegenstrever met een leuk spotje helemaal in te pakken.