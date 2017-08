Marseille-coach Rudi Garcia: "We willen minstens één keer scoren en geen doelpunten slikken"

BB

Een week na de 4-2 zege tegen KV Oostende in het eigen Stade Vélodrome is Marseille-coach Rudi Garcia gebrand op een nieuwe overwinning in de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League in de Versluys Arena. "We willen donderdag minstens één keer scoren en geen doelpunten slikken. Het is ons doel in defensief opzicht meer solide te zijn, gekoppeld aan offensieve efficiëntie", verklaarde de Fransman.

KV Oostende voetbalde in zijn allereerste Europese wedstrijd goed mee met Marseille. Maar dankzij drie doelpunten van Valère Germain lijkt l'OM toch een comfortabele uitgangspositie te hebben. "We nemen elke wedstrijd serieus. Ik ken de kwaliteiten van de Belgische competitie", zei Garcia. "We komen uiteraard om ons te kwalificeren. We hebben veel respect voor KV Oostende, maar we gaan ook op verplaatsing voor de zege. Er staat een gemotiveerd team tegenover ons, die motivatie is er echter ook bij Marseille."



In de heenmatch was de Marseille-coach niet verrast door het spel van KV Oostende. "We hadden een team van dat niveau verwacht. Ze zijn erin geslaagd twee keer te scoren, maar wij konden daar vier doelpunten tegenover plaatsen. KV Oostende is sterk in de tegenaanval, met snelle spelers. Maar in de heenmatch hebben we ook getoond dat we hun verdediging pijn kunnen doen. Ik heb de competitiewedstrijd van KV Oostende tegen Excel Moeskroen (0-1 nederlaag, nvdr.) bekeken. Volgens mij hadden ze de wedstrijd van vorige donderdag nog in de benen, ze hebben veel gegeven tegen ons."



Doelman Steve Mandanda onderschat KVO evenmin. "Ze hebben ons in de heenmatch in de problemen gebracht en twee doelpunten tegen ons gemaakt. Maar we zijn vastberaden en beschikken over de nodige kwaliteiten. We hebben zin in deze Europese campagne. We weten dat we twee doelpunten voorsprong hebben. De tijd is in ons voordeel, maar toch mikken we op een zege", besloot Mandanda.