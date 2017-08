Extra veiligheidsmaatregelen voor KV Oostende-Marseille

Door: redactie

2/08/17 - 17u51 Bron: Belga

© belga.

Voor de eerste thuismatch in Europa van KV Oostende en de komst van Olympique Marseille worden morgen in en rond de Versluys Arena extra veiligheidsmaatregelen genomen. Dat hebben KVO-persverantwoordelijke Bram Keirsebilck en stadiondirecteur Joost Depreux vandaag bevestigd.

De stadiondirecteur verwacht 888 Marseille-supporters, meer fans worden er niet toegelaten in het bezoekersvak. "Maar de Europese Voetbalbond (UEFA) en de politie hebben ons erop gewezen op te letten voor supporters zonder tickets. Verder dienen we extra aandacht te besteden aan het gebruik van vuurwerk, het gooien van voorwerpen en het betreden van het veld", stelt Depreux.



Over het vak voor bezoekers wordt een net gespannen om zo projectielen en supporters op het veld te vermijden, volgens Depreux een maatregel die voor het eerst wordt genomen in Oostende. Mochten de Marseille-supporters zich niet gedragen, kan er nog een scherm naar beneden gehaald worden zodat de nabije KVO-supporters hiervan geen hinder ondervinden.



Op de parking van de bezoekers bedekt een lading zand de losliggende stenen. Zo kunnen die niet als projectiel dienen. "In de omgeving rond het stadion worden enkel tickethouders toegelaten, zonder ticket kom je de Vantyghemlaan niet in. Verder wordt er extra gefouilleerd om vuurwerk buiten het stadion te houden. Hiervoor worden ook detectiehonden ingezet", aldus Depreux.



"Een specifieke gelegenheid vraagt specifieke maatregelen. Wij willen ons feest niet laten verstoren", besluit Depreux. Toch benadrukt hij dat de bezoekende supporters op een vriendelijke manier zullen ontvangen worden.



KVO tracht donderdag (20u45) in de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League tegen Marseille een 4-2 nederlaag op te halen. Het stadion is zo goed als uitverkocht, er zijn nog enkele VIP-tickets beschikbaar.