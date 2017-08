Vanderhaeghe: "Zondag namen mijn spelers congé: nu zullen ze uitgerust zijn"

Niels Vleminckx

2/08/17 - 12u57

© belga.

Ja, Yves Vanderhaeghe gelooft in, wat hij "een klein mirakel" noemt. KV Oostende moet met minstens twee goals verschil winnen van Marseille. "We moeten éérst scoren."

© epa. © photo news.

In Marseille verloor KV Oostende na een grootse prestatie in zijn allereerste Europese wedstrijd met 4-2. Zondag tegen Moeskroen was het een pak minder. "Zondag hebben mijn spelers een dagje congé genomen. Ik neem aan dat ze voor de terugmatch tegen Marseille uitgerust zullen zijn", zegt Vanderhaeghe kurkdroog.



Het zal moeten. KVO moet minstens twee keer scoren om door te stoten tegen een Franse topclub. "Het wordt moeilijk, maar we geloven erin. Onze tactiek? Eerst scoren. Dan wordt Marseille misschien nerveus, en daar moeten we van profiteren."



Wanneer een Franse journaliste vraagt waarom Oostende kans maakt om door te stoten, verwijst de coach van KVO naar het eigen stadion. "We hebben hier sinds de bouw van het vernieuwde stadion kunnen winnen tegen elke Belgische topclub: Anderlecht, AA Gent, Club Brugge. Dat sterkt ons geloof. Mijn spelers zijn in eigen huis in staat tot iets speciaals."



Maar één ding moet Vanderhaeghe nog van het hart. Zijn spelers zijn te braaf. "Twee jaar lang zie ik dat al. Ik probeer tips te geven, maar ik heb het gevoel dat ik mezelf gewoon aan het herhalen ben. Vorig jaar zag ik nochtans dat ze het oppikten, nu moeten we weer van nul beginnen. Spijtig. De spelers moeten beseffen: in matchen zoals deze is er soms theater nodig."