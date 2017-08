Marc Coucke: "Als we ons nu willen meten met Anderlecht en Club, gaan we stommiteiten doen"

Tomas Taecke

Plezierreisjes in Europa, miljoenentransfers realiseren en respect krijgen in gans België. Na vier jaar investeren lijkt alles op zijn plaats te vallen voor Marc Coucke (52). "Maar", meent de voorzitter van KV Oostende tussen alle euforie: "Als we ons nu willen meten met Anderlecht en Club, gaan we stommiteiten doen".

Als een kind in een snoepwinkel, zo huppelde een dolenthousiaste Marc Coucke vorige week tussen de luchthaven van Oostende, het majestueuze Hotel Dieu en het onwezenlijk mooie Stade Vélodrome in Marseille. De eerste Europese uitstap was voor de preses het summum van vier jaar voorzitterschap en dus liet Coucke zijn emoties drie dagen lang de vrije loop. Op het podium in het hotel voor de meegereisde KVO-delegatie, in de binnenstad tussen 1.200 uitgelaten fans en op bezoek bij het grote Marseille dat door zijn creatie het vuur aan de schenen werd gelegd. "Een unieke belevenis." Coucke is er nog niet van bekomen. "De trip, de match, het resultaat... De vriendschap tussen supporters, spelers en sponsors. Dit was ongezien. Het was onze eerste Europese verplaatsing en die was in zijn totaliteit heel bijzonder. Europa heeft Oostende leren kennen en dat maakt mij ongelooflijk fier. Het was onze eerste trip in Europa, maar het mag niet de laatste zijn geweest". Lees ook TT: Lestienne op weg naar Primera Division - ook laatste 'zekerheid' in defensie Anderlecht gegeerd (maar zijn antwoord is duidelijk)

