KVO beducht voor komst 850 fans Marseille

Timmy Van Assche

1/08/17 - 15u03 Bron: Eigen berichtgeving

Op een braakliggend terrein aan het stadion wordt preventief zand gestort. © Timmy Van Assche.

Oostende In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het allereerste Europese thuisduel van KV Oostende. Donderdagavond geven de Kustboys het Zuid-Franse Marseille partij. Ruim 850 Marseillanen komen vooral met de bus naar de kust.

De bekende Churchillparking wordt voorbehouden voor de supportersbussen en er wordt een klein fandorp ingericht. De Franse fans mogen evenwel ook de Oostendse binnenstad intrekken. Om 18u30 vertrekken alle supporters met de bus naar de Versluys Arena.



Daar zijn de organisatoren druk in de weer met het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen. "We zijn een familiale voetbalclub en willen dat tijdens dit Europees treffen ook zo houden", vertelt stadiondirecteur Joost Depreux. "Maar we moeten op zeker spelen en de veiligheid voor iedereen kunnen waarborgen. Het bezoekersvak wordt overspannen met een net om het gooien van projectielen te verhinderen en we controleren extra op het smokkelen van vuurwerk."



"Op de parking, een braakliggend terrein, gooien we zand. Dat wordt nog eens aangestapt en bedekt eventuele stenen, die mogelijk als projectiel kunnen dienen." Dergelijke maatregelen worden tijdens klassieke competitiematchen niet getroffen.