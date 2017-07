TOMAS TAECKE

31/07/17

Wat een valse start. Zo goed als KV Oostende donderdag in Marseille was, zo belabberd speelde het gisteren tegen Moeskroen. Met alle gevolgen van dien, vlak voor een belangrijk tweeluik tegen l'OM en Anderlecht: "Dit is een absolute domper", besefte Yves Vanderhaeghe.

Van het imposante Stade Vélodrome naar de kleine Versluys Arena, én tegen Moeskroen in plaats van het grote Marseille. Het grote contrast heeft KVO allesbehalve goed gedaan. Op een goed kwartier in de tweede helft na bakte de kustploeg er gisteren helemaal niets van, tot de grote teleurstelling van Yves Vanderhaeghe: "Er was geen wil, er waren geen acties en alles ging veel te traag", analyseerde VDH met een lang gezicht. "Dit is een absolute domper zo vroeg in het seizoen. En we hebben het alleen maar aan onszelf te danken. Als het slecht is, kan je soms toch nog winnen. Daar hadden we zelfs nog de kansen voor en toch kregen we het deksel op de neus."



Bizar genoeg maakte KV Oostende net na de uitstekende match in Marseille er zo'n boeltje van tegen Moeskroen. Achterin zat het anders dan donderdag behoorlijk goed, maar voorin leek KVO bij momenten wel een amateurploeg. Musona scoorde op het hoogste podium met een prachtige lob, terwijl hij gisteren zelfs de bal niet in een leeg doel kon deponeren. Akpala overkwam min of meer hetzelfde, tot grote teleurstelling van de continu fluitende fans. Na de rust zorgde vooral frustratie voor een kaartenregen - Siani werd op de koop toe nog eens uitgesloten nadat hij de doorgebroken Amallah hardhandig onderuit haalde. "Marseille zat alleszins niet meer in de hoofden, maar misschien wel nog in de benen. We hebben een vermoeiende reis achter de rug (beide vluchten van KVO liepen vertraging op, red.), maar dat is Europa. Ik had niet het gevoel dat de spelers nog met Marseille bezig waren, al was het de ganse dag wel opvallend rustig en stil. Geen idee hoe dat kwam."



Volgende zondag trekt KVO naar Anderlecht. Zo riskeert de kustploeg in het slechtste scenario het nieuwe seizoen met vier opeenvolgende nederlagen in te zetten. "Als we niet van Moeskroen winnen, moeten we dan maar elders de punten pakken. Ik weiger te geloven dat we tegen Marseille en Anderlecht al verloren zijn. Gelukkig is er donderdag alweer een wedstrijd, waardoor we dit snel kunnen wegspoelen. Alleen zal dat niet lukken als we op de manier van vandaag spelen."