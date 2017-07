Ook Oostende bijt meteen in het zand tegen Moeskroen

Door: redactie

30/07/17

video Ook voor KV Oostende is het nieuwe seizoen gestart met een sisser, want de Kustboys zijn in eigen huis onderuit gegaan tegen Moeskroen (0-1). Het was Bolingi die met een rake kopbal tekende voor de enige goal van de wedstrijd. In het slot van de wedstrijd zag Siani nog rood nadat hij de doorgebroken Amallah onder de zoden had gestopt.