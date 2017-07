Oostende-supporters nemen de haven van Marseille over

TVA

27/07/17 - 13u10

video

We zitten in de laatste rechte lijn naar de aftrap van de eerste Europese match van KV Oostende, in en tegen Olympique Marseille. Na een rit van meer dan veertien uur kwam een van de supportersbussen zopas aan in Marseille. Zowat honderd fans stapten met vrij kleine oogjes van de bus, want het was zoeken naar een comfortabele slaaphouding. Aan enthousiasme echter geen gebrek, het geloof in een goed resultaat tegen l'OM is groot. "Maar eerst een goeie pastis", wreven de fans zich in de handen. Anderen maken van de vrije middag gebruik om de oude stad te verkennen. Het is tenslotte prima weer aan de Middellandse Zee: ruim 30 graden, volle zon en een briesje. Ook fans die met de trein reizen of met de wagen, bevinden zich al in de stad. In totaal maken 1.100 Oostendenaars de verplaatsing. (TVA)