KV Oostende kan galawedstrijd tegen Lille niet winnen

KV Oostende heeft de voorbereiding afgesloten met een slappe galawedstrijd tegen het Franse Lille. Donderdag moet het beter wil de kustploeg een pandoering in Marseille voorkomen.

KV Oostende speelde zijn galawedstrijd vandaag naar goede gewoonte tegen het Franse Lille, tot voor kort deels eigendom van voorzitter Marc Coucke. Eerder op de dag gingen de invallers na een slechte prestatie in Kortrijk zwaar onderuit (3-0) en dus hoopte coach Yves Vanderhaeghe tegen de Ligue 1-club op beterschap. Met de Europese match in Marseille op donderdag was Lille de gedroomde tegenstander om de voorbereiding af te ronden. De Franse club kwam min of meer met zijn basisploeg binnen de lijnen en domineerde dan ook al snel de wedstrijd. Proto moest in de openingsfase al meteen plat gaan en behoedde zijn team ook vlak voor het halfuur met een prima redding voor een achterstand. Oostende zette daar enkel een slappe poging van Musona vanuit een scherpe hoek tegenover.

Na een matige voorbereiding trekt KVO met best wat vraagtekens richting Marseille. Topaankoop Zivkovic is na wat blessureleed nog niet honderd procent wedstrijdfit en inzetbaar, terwijl Vanderhaeghe ook nog wat knopen moet doorhakken. Zo trokken Lombaerts, Jonckheere, Vandendriessche, Canesin en El Ghanassy in de namiddag naar Kortrijk met de invallers. Zij liggen in balans met Tomasevic, Jali, Rezaeian en Akpala voor een basisplaats. Met Proto, Rozehnal, Capon, Milic, Siani en Musona lijken slechts zes spelers zeker van hun stekje in het Stade Vélodrome, al werd die laatste in de slotfase van de match tegen Lille wel van het veld gedragen. Op basis van de voorbereiding kan het donderdag in Zuid-Frankrijk wel eens een lange avond worden voor Oostende.



KVO: Proto; Capon, Rozehnal, Tomasevic, Milic; Rezaeian, Jali, Siani, Musona (88' D'Haese); Berrier (61' Banda); Akpala (61' Zivkovic)