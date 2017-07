YP

KV Oostende heeft vandaag voor voor zijn Europese debuut een ware topaffiche geloot. De West-Vlamingen ontmoeten in de derde voorronde van de Europa League de Franse traditieclub Olympique Marseille. "Laten we samen van onze eerste Europese match een geweldige bouillabaisse à l'ostendaise maken", verheugde de altijd gevatte Oostende-voorzitter Marc Coucke zich op Twitter.

De voorrondes van de Europa League leveren soms obscure tegenstanders uit verre landen op, maar Oostende krijgt met Olympique Marseille een ex-winnaar van de Champions League voorgeschoteld. Op papier lijkt de kustploeg kansloos tegen de negenvoudig Frans kampioen, al is Coucke het daar niet mee eens. "Oostende-Marseille is een mooie gelijkopgaande affiche", zo schreef de ondernemer, "samen hebben we negen nationale titels en drie Europese bekers gewonnen."



Nadien trakteerde Coucke zijn volgers nog op enkele opvallende verschillen tussen beide teams. "Het maandbudget van Marseille ligt even hoog als dat van Oostende voor een heel jaar", knipoogde de voorzitter, die eraan toevoegde dat "de kantine van Marseille dezelfde capaciteit heeft als het KVO-stadion."



Coucke moet voor zijn zeeslag nog geduld hebben tot 27 juli, wanneer Oostende naar het Stade Vélodrome trekt. Een week nadien, op 3 augustus, ontvangt het 'Weireldploegsje' aan de Belgische kust l'OM.