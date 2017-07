KVO voor het eerst Europa in: "Onze visserssloep is nu klein cruiseschip"

Tomas Taecke

Patrick Orlans en Luc Devroe trekken vandaag in opperbeste stemming naar de Europese loting in Nyon. Niets nieuws voor de ervaren manager en sportieve baas van KV Oostende, maar wél een mijlpaal voor de club die zij vertegenwoordigen: "We willen nog straffer worden. Er is geen weg terug."

Is deze Europese campagne een ijkpunt voor KVO? Er staat geen rem op jullie groei...

Orlans: "We zijn op een punt gekomen dat we moeten opletten. We worden 'bezaaid met lof', maar moeten bevestigen. Nu moeten we harder werken en dat is wat we al onze medewerkers inpeperen. We willen geen 0 op 12 in de competitie ten koste van het Europese verhaal. Het KVO-verhaal is een succes, maar we zullen nooit mogen falen. KVO dat veertiende eindigt, dat krijg je niet verkocht. Onze visserssloep is vervangen door een klein cruiseschip, maar dat is moeilijker om mee te varen. En er is geen weg terug."



Devroe: "We moeten zorgen dat dit niet het einde is. Europees voetbal is een bekroning, in het bijzonder voor de spelers en de trainers die het zelf afgedwongen hebben op het veld. We beseffen dat dit zonder de voorzitter niet mogelijk was geweest, maar nu moeten we simpelweg bevestigen".



Orlans: "Vanaf nu moeten we overal vertrouwen uitstralen. We willen niet terug naar af, we willen nog straffer worden. Over tien dagen zullen sponsors en supporters hun ding doen, maar de spelers moeten zich focussen op hun missie. Namelijk zich kwalificeren."



Devroe: "Voor hen wordt dit geen schoolreis. Ze moeten beseffen dat ze zichzelf én KVO in de picture kunnen plaatsen."



