Oostende staat nog niet in Ljubljana: gedroomde opponent van Marc Coucke onderuit in Europa League

PL

29/06/17 - 20u27

Een euforische Marc Coucke na het barrageduel tegen RC Genk. © belga.

KV Oostende staat nog niet in Ljubljana. Olimpija Ljubljana, de gedroomde tegenstander van voorzitter Marc Coucke in de Europa League, ging vanavond in zijn heenduel van de eerste voorronde met 1-0 onderuit bij het Finse Vaasan PS. Een vroege goal van Vahtera bezegelde de kleine nederlaag van Ljubljana. Volgende week donderdag staat op Sloveense bodem de return op het programma.



KV Oostende zelf, een debutant in Europa, treedt pas in de derde voorronde in het strijdperk. De loting daarvan vindt plaats op vrijdag 14 juli. Marc Coucke verkondigt al jaren dat hij met KVO in Europees verband naar Ljubljana wil. "Beginnen tegen hen, en in de volgende ronde mag dan AC Milan uit de bus komen", liet een euforische Coucke nog optekenen na het gewonnen barrageduel tegen RC Genk.



De droom van de sterke man bij KVO staat na vanavond op de helling. Misschien effe Leon Benko bellen, de ex-spits van Standard en Kortrijk die bij Olimpija momenteel het mooie weer maakt.