En dan nu... AC Milan?

Yari Pinnewaert

1/06/17 - 00u30

© photo news.

KV Oostende gaat Europa in en mag zich in de derde voorronde van de Europa League mogelijk meteen aan een stevige tegenstander verwachten. De West-Vlamingen zijn immers geen reekshoofd bij de loting en zo is het niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld Athletic Bilbao, Zenit, Marseille, AC Milan of Everton straks langskomt in de Versluys Arena. De andere (minder aantrekkelijkere) mogelijkheden zijn teams als FK Krasnodar, Thessaloniki, SC Freiburg, Maritimo Funchal of Astra Giurgiu. De loting gaat door op 14 juli.