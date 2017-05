Silvio Proto: "Roef kreeg in 15 matchen meer krediet dan ik in 10 jaar bij Anderlecht"

SW

Na zeven jaar Anderlecht ruilde Silvio Proto zijn paars-witte trui vorige zomer in om aan de kust te gaan spelen. Bij KV Oostende kende hij een uitstekende seizoenstart, maar in oktober viel hij geblesseerd uit. De 34-jarige Proto werd door Sport/Voetbalmagazine geïnterviewd over zijn 'kloteseizoen'. "Davy Roef kreeg in 15 matchen meer krediet dan ik in tien jaar bij Anderlecht."

Proto, die door zijn blessure ook tijdens de bekerfinale aan de kant zat en zijn ploeg met de penalty's zag onderuit gaan tegen Zulte Waregem, was enorm ontgoocheld. "Zonder die terugval was ik helemaal klaar geweest voor de finale, maar die twee weken oponthoud hebben me genekt. Een week voor de finale speelde ik op Standard, maar ik voelde wel dat ik nog niet helemaal de oude was. Ik deed er een fameuze redding in de 94ste minuut, zo een die je niet doet als het in het kopje niet goed zit, maar toch ontbrak er nog iets. Veel mensen zeggen me dat Oostende met mij in de goal de finale zou gewonnen hebben. Misschien zou ik een geweldige match gespeeld hebben, ja, maar voor hetzelfde geld had ik na vijf minuten geblunderd. We zullen het nooit weten." Lees ook TT: Sels blijft piste voor Anderlecht, Essevee legt zich niet zomaar neer bij vertrek Leye

Natuurlijk waren er ook betere momenten, de Waalse doelman somt enkele lichtpuntjes op die hij afgelopen seizoen heeft ervaren. "De thuiszege tegen Club Brugge in het begin van de competitie. Het onthaal door de supporters van Anderlecht toen ik er voor het eerst terugkeerde. De sterke wedstrijd op Standard bij mijn comeback. De match op Gent in de play-offs."

