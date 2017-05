"In België hoor je mensen al snel zeggen: 'Hij verdient veel te veel om niets te doen, die 'sjotter''"

Tomas Taecke

20/05/17 - 11u24

© Mike Kireev.

Aan alles komt een eind. Tien jaar nadat hij als jonge snaak in Rusland arriveerde, keert Nicolas Lombaerts straks als legende van Zenit terug naar huis. Uw krant zat twee dagen lang in het spoor van de Bruggeling, die na 289 matchen in Sint-Petersburg op handen wordt gedragen. "Zo'n waardering heb ik nog nooit gevoeld", zegt Lombaerts, die mag hopen op Europees voetbal met KV Oostende volgend seizoen.

Lombaerts is al wat bekomen wanneer we een halve dag na zijn laatste wedstrijd langs de ellenlange Nevski Prospekt kuieren. Op de Champs-Élysées van Rusland geniet de verdediger nog volop na van het absolute hoogtepunt in tien jaar Sint-Petersburg. "Kijk, de blauwe verf van de tifo hangt nog aan mijn handen." Met de glimlach houdt hij halt voor een selfie, een handtekening of het zoveelste dankwoord. Onze landgenoot glundert wanneer hij zijn fans in vlot Russisch op hun wenken bedient: "Ik wist dat ze me graag zien, maar zó graag... Wat je woensdag zag, dat hebben ze hier nog nooit voor een speler gedaan. Ik dacht op de bank dat ze zes minuten voor me zouden zingen (verwijzend naar zijn rugnummer, red.), maar het ging maar door en door. Zelfs het clublied, dat normaal bij de start van de match gezongen wordt, werd uitgesteld tot in de tweede helft. Ongelooflijk."

Het zegt veel over je populariteit. In België kunnen we ons zo'n eerbetoon moeilijk voorstellen.



(lacht) "Het was niet normaal. Eerlijk, zo'n waardering, dat heb ik nog nooit in mijn leven gevoeld. Die appreciatie... (wordt stil) Je moet weten: Zenit is Sint-Petersburg en Sint-Petersburg is Zenit. Uiteindelijk heb ik hier tien jaar gespeeld tijdens de gouden generatie van de club. Zoek ze maar op, de spelers die vandaag zo lang voor dezelfde ploeg spelen. In Moskou heb je vier ploegen, maar hier is er maar één. In een stad met meer dan zes miljoen inwoners. Ze waarderen mij enorm voor wat ik gedaan heb voor de club. Iedereen in de stad kent mij, maar de mensen behandelen je met respect. Hier in Rusland bestaat idolatrie nog echt. In België is er meer afgunst. Daar hoor je de mensen al snel zeggen: "Hij verdient veel te veel om niets te doen, die 'sjotter'."



