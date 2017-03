David Rozehnal: "Eén van de grootste ontgoochelingen in mijn carrière"

Door: Tomas Taecke

19/03/17 - 09u55

© photo news.

Geen vijfde beker in zijn carrière voor David Rozehnal, die gisteren voor de tweede keer in het verliezende kamp stond in het Koning Boudewijnstadion. Eerder verloor hij met Club Brugge tegen Beerschot (2005), nu beslisten strafschoppen over het lot van de Tsjech en KV Oostende.

"We zijn diep ontgoocheld, want we waren er heel erg dicht bij de zege. We verdienden de overwinning, maar dit is voetbal. Zoals ik op voorhand gezegd heb, herinnert niemand zich na afloop de verliezers. Morgen zullen we misschien fier zijn op onze prestatie, maar we winnen er niets mee. Zulte Waregem kende iets meer geluk en wij hebben een paar foutjes gemaakt. De spelers die een strafschop gemist hebben, valt niets te verwijten. De beste spelers van de wereld hebben al gemist in de wereldbekerfinale. We winnen en verliezen als één team, dat is ook wat ik hen voor de strafschoppenreeks verteld heb."



Rozehnal heeft in zijn rijkgevulde carrière zowat alles meegemaakt, toch brengt hij de verloren finale met KVO onder bij zijn grootste ontgoochelingen: "Zeker en vast. Samen met de verloren halve finale tegen Griekenland op het EK in 2004 en de late uitschakeling in de groepsfase van het EK in 2008 tegen Turkije. Dat zijn matchen die je voor altijd bijblijven en dat zal nu niet anders zijn".