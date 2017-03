Coucke: "Je wil niet horen wat ik zoal roep tijdens een 'matchke' van KVO"

Door: redactie

18/03/17 - 08u00

© photo news.

De sterke man van Oostende was zeer benieuwd naar zijn ontmoeting met onze huisanalist. En terwijl Marc Degryse met handen en voeten trachtte uit te leggen waarom KVO nog geen topclub is, wuifde Coucke elke kritische vraag met de glimlach weg. No stress: "Laat maar, ik wil die vervelende zaken van een grote club niet."

Marc Degryse: "Voorzitter, hier worden nog volop plannen gemaakt voor zaterdag, zie ik - hoe staan jullie ervoor?"



Marc Coucke: "We zijn klaar. Een ganse club, een ganse stad is gemobiliseerd - scholen organiseren een KVO-dag, rusthuizen zijn in rood-geel-groen versierd... 't Is ook zo sympathiek, hé: 'De Boeren' tegen 'De Visschers' - er is niks van onderlinge agressie."



Degryse: "Het gaat hard met Oostende. Had u dat verwacht, toen u drieënhalf jaar geleden voorzitter werd?"



Coucke: "Néé, ik had een tienjarenplan vooropgesteld om bovenaan mee te draaien in België - sóms eens play-off 1 spelen, een keer de bekerfinale halen, een keer Europees voetbal... Maar straks doen we voor het tweede jaar op rij mee aan play-off 1, we staan op de Heizel, alle volksplaatsen in ons stadion zijn uitverkocht - mij hoor je niet klagen."



Degryse: "Dat maakt wél dat u de lat niet meer omlaag kunt halen. U kunt volgend seizoen niet ineens zeggen: 'Dit keer zullen we wat minder ambitieus zijn'."



Coucke: "Ach, het blijft sport. We mogen als KV Oostende play-off 1 niet als een evidentie gaan beschouwen. Ik wil nooit het tweesporenbeleid opgeven. De echte Oostende-supporter kan straks voor máár 79€ naar onze vijf thuiswedstrijden in play-off 1 - wie geen abonnee is, betaalt 89 euro. Tegelijkertijd worden we stilaan de grootste businessclub van het land. De bedrijven komen 'en masse'. We verliezen quasi geen enkele sponsor. Een seizoensabonnement voor een business-seat, inclusief play-off 1, kost 1600€. Ik heb 70 sponsors die minstens 50.000€ investeren - zij worden meegezogen in de sfeer die heer heerst."



