Geblesseerde Tomasevic mist bekerfinale en play-off 1 met KVO

KV Oostende-verdediger Zarko Tomasevic heeft zich in de wedstrijd bij Standard (2-2) geblesseerd aan de mediale band van zijn knie. De 27-jarige Montenegrijn is wellicht twee maanden out, maar een operatie is niet nodig.