Naar promotie lonkend Roeselare wint oefenduel van KV Oostende (mét Proto)

Door: Tomas Taecke

1/03/17 - 12u46

© photo news.

KSV Roeselare lijkt klaar voor de eerste ontmoeting met Antwerp met het oog op promotie. De West-Vlamingen klopten deze voormiddag een veredeld B-elftal van KV Oostende met 0-2. Bij de kustploeg speelde Silvio Proto zijn tweede wedstrijd na zijn lange blessure.

De goeie verstandhouding tussen KV Oostende en KSV Roeselare uitte zich vanmorgen in een vriendschappelijk duel op De Schorre, het oefencomplex van de kustploeg. Aan Oostendse zijde liet Vanderhaeghe alle invallers ritme opdoen, terwijl KSVR-coach Mercier zijn ploeg tijdens een ministage aan zee klaarstoomde voor het belangrijke tweeluik met Antwerp voor de promotie. Bij KVO speelde de herstelde Proto zijn tweede wedstrijd nadat hij vorige week maandag zijn rentree vierde bij de beloften. Verder kwamen met Canesin, Pedersen, Bossaerts, Akpala en Jali heel wat grote namen in actie. Namens Roeselare keerden Schmisser, Biebauw, Saviour en Cornet terug naar de oude stal waar ze vorig seizoen nog actief waren.

In een evenwichtige oefenpot liet Vanderhaeghe ook jonkies Bataille en D'Haese net als tijdens de winterstage in actie komen. Die laatste miste de beste kans van het openingshalfuur oog in oog met Biebauw. Aan de overzijde was Brouwers op aangeven van Ibou wel trefzeker op slag van rust. KVO ging na de pauze nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar botste keer op keer op de ingevallen Coppens. Aan de overzijde vond Jakolis met een harde knal wel de weg naar het net. Roeselare tankt zo vertrouwen in de aanloop van het heenduel op de Bosuil. Na de oefenwedstrijd wacht hen vandaag nog een activiteit ter afronding van de ministage. KVO leeft op zijn beurt toe naar het thuisduel tegen Lokeren, waarin een punt voldoende is om play-off I te bereiken.