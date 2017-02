KV Oostende kan play-off 1 nog nauwelijks missen na 4 goals bij pover Westerlo

Maarten Vanbergen

Oostende heeft een prima zaak gedaan in de strijd om play-off 1 in Westerlo. Het ging winnen met 0-4. Westerlo kon geen vuist maken en nadat Dimata via een licht gegeven penalty de 0-1 op het bord zette, stuikte het kaartenhuisje in elkaar. Voor Westerlo wordt het bang afwachten wat Moeskroen-Péruwelz morgen doet in Gent. Bij een Waalse stunt wordt het nog bijzonder spannend voor de Kempenaars.