Wat een invalbeurt! Tielemans loodst Anderlecht met twee wereldgoals in twee minuten voorbij Oostende

Wat een voetballer is die Youri Tielemans toch! De jonge middenvelder kwam in Oostende in het veld bij 1-1, maar met twee prachtgoals in amper twee minuten tijd zorgde hij ervoor dat de drie punten meereisden naar onze hoofdstad. In de eerste helft hadden Hanni en Dimata al voor de goals gezorgd, maar nadien sloeg het toptalent toe dat intussen al elf keer de weg naar doel vond dit seizoen. Het slotakkoord was voor Teodorczyk, die de 1-4-eindstand nog op het bord knalde.

'Zot zijn doet geen zeer', zo kopte deze krant na het vele roteren van Weiler tegen Zenit en vandaag waren ook Youri Tielemans en Frank Acheampong (ondanks zijn twee goals tegen Zenit) het slachtoffer van die wisselpolitiek. Zij zagen vanop de bank wel hoe Hanni al in de eerste minuut de 0-1 op het bord mocht zetten van Chipciu, na scherp scheidsrechterlijk werk van Delferière. Het antwoord van de Kustboys liet echter niet lang op zich wachten: waar Dimata eerst net iets te hard inspeelde op Musona, mocht de Oostende topschutter er luttele minuten later met z'n tiende dit seizoen al wel 1-1 van maken vanop de stip na hands van Hanni. Bruno ging namens paars-wit nog een keertje zijn kans, Dutoit redde knap. Lees ook

