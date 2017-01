KVO-middenvelder Siani zet Broos' Kameroen met deze fraaie goal op weg naar zege

Door: redactie

18/01/17 - 21u52

video Het Kameroen van bondscoach Hugo Broos heeft gedaan wat het moest doen tegen Guinee-Bissau: winnen. Maar van een leien dakje liep het opnieuw niet voor de 'Ontembare Leeuwen', die na dertien minuten 0-1 plots 0-1 in het krijt stonden. Dankzij goals van KV Oostende-middenvelder Sebastien Siani en Ngadeu-Ngadjui kon Broos echter opgelucht ademhalen.

Siani schoot op het uur de 1-1 van net buiten het strafschopgebied binnen. De mannen van Broos roken daarna bloed en ze duwden het gaspedaal nog wat dieper in. Tien minuten voor tijd bezorgde Michael Ngadeu-Ngadjui hen de eerste zege van het toernooi. Behalve Siani maakte ook Collins Fai (Standard) de partij vol bij Kameroen.



Eerder vandaag speelden gastland Gabon en Burkina Faso 1-1 gelijk in groep A. Kameroen gaat met vier punten aan de leiding. Gabon en Burkina Faso volgen op twee punten, Guinee-Bissau is vierde met een punt. Zondag nemen de manschappen van Broos het in hun derde en laatste poulewedstrijd op tegen het gastland. Guinee-Bissau kijkt Burkina Faso in de ogen.