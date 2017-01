Bekerkoorts slaat al toe bij Marc Coucke en dan is niemand op Twitter veilig (en al zeker RC Genk niet)

Door: Glenn Bogaert

17/01/17 - 19u00

© photo news.

Na enkele deugddoende weken verpozing trekken we vanavond weer een stevig blik Belgisch voetbal open. KV Oostende ontvangt in de halve finale van de Croky Cup oftewel de Belgische beker RC Genk en het belooft een match met alles erop en eraan te worden. Beide teams lonken al naar de finale op de Heizel en staan op scherp. En dat geldt niet alleen voor de spelers.

© photo news. © belga.

Bij de van een mooie prijs dromende thuisploeg Oostende is Marc Coucke al helemaal in zijn nopjes. De flamboyante en Twittergrage voorzitter laat zich op zijn geliefkoosde sociale medium al helemaal gaan. Bij RC Genk zijn ze dan ook gewaarschuwd. De sterke man van het 'weireldploegsje' wil zo graag met zijn ploeg Europa in en dan verwijst hij maar al te graag naar een match in Ljubljana, bij wijze van voorbeeld en grap want ook dat is natuurlijk de charme van Europa: een niet al te voor de hand liggende en netelige verplaatsing vroeg op het seizoen. En dat vaak tegen een behoorlijk onbekend en onbemind team. Op Twitter klinkt het als volgt bij een dolenthousiaste Marc Coucke: