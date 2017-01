Rustige stagedag voor KVO

Tomas Taecke

8/01/17 - 16u30

Op dag 2 in Algorfa was er voor de spelersgroep van KVO plaats voor zowel training als ontspanning. Na de ochtendtraining kreeg de groep een vrije namiddag, die afgesloten werd door een bezoek aan de wedstrijd Elche - Cadiz. De technische staf, team manager Rik Coucke en voorzitter Marc Coucke waagden zich na de middag aan een spelletje padel - de in Spanje immens populaire raketsport. Positief voor de kustploeg is dat er voorlopig geen geblesseerde spelers zijn. Morgen traint KVO opnieuw twee keer, dinsdag is er een eerste oefenwedstrijd tegen Schalke 04 in Benidorm.