Prachtige accomodatie in Algorfa moet KV Oostende inspireren in terugronde

Tomas Taecke

7/01/17 - 19u10

© photo news.

KV Oostende heeft zijn eerste stagedag in Spanje achter de rug. De kustploeg vloog vanochtend om 9 uur vanuit Oostende richting Alicante om vervolgens per bus door te reizen naar Algorfa. In het prachtige Golf & Spa Resort La Finca kunnen de West-Vlamingen zich de komende week onder uitstekende omstandigheden voorbereiden op de belangrijke terugronde.