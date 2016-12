Ook Marc Coucke doet al eens moeilijk tegen dj's: "Hij riep uur lang 'loser' tegen mij"

Door: redactie

Dj Peter Luts heeft hard uitgehaald naar STVV-eigenaar Roland Duchâtelet. De Sint-Truidense voetbalclub had Luts geboekt na de match tegen Standard gisteren, maar omdat het publiek blijkbaar niet meteen aan het dansen sloeg moest de dj stoppen. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", klonk het verontwaardigd op Facebook. Dj Neon steekt zijn collega nu een hart onder de riem, met een al even opvallende Facebookpost. Dit keer wordt KV Oostende-baas Marc Coucke geviseerd. Die heeft blijkbaar een uur lang 'Loser' staan roepen naar de dj, omdat die 'Heb je even voor mij' niet draaide.