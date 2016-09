Vanderhaeghe woest na late gelijkmaker: "Ze doen gewoon niet wat ik vraag"

TOMAS TAECKE

1/10/16 - 08u37

© belga.

KV Oostende leek gisteren tegen STVV lange tijd op weg naar een vijfde gelijkaardige thuiszege op rij. Telkens met slechts één doelpunt verschil en zonder het hartverwarmende voetbal van vorig seizoen. Het had hen zelfs een voorlopige tweede plaats opgeleverd, maar deze keer liep het evenwel goed fout. In de absolute slotfase bracht invaller Pieter Gerkens de Truienaars in extremis een tweede keer langszij, tot grote ergernis van Yves Vanderhaeghe. "De goals die we binnen krijgen, zijn echt verschrikkelijk. Eerst een vrijschop vanop 50 meter die zonder deviatie binnengaat. Ze weten nochtans wat ze moeten doen, want we trainen er zo vaak op. Net hetzelfde bij de tweede goal. Iedereen loopt achteruit, terwijl dit niet zo afgesproken is."



"De afspraken worden gewoon niet nagekomen", ziet Vanderhaeghe een verklaring. "Alles is zo duidelijk uitgelegd. Ze kennen hun taken, maar toch gaat het elke week fout. Vorig seizoen slikten we ook veel domme tegendoelpunten, maar toen scoorden we wél vlot. Er zal een hartig woordje gesproken worden, maar we moeten wachten tot een tiental internationals terug zijn."