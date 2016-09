Conte en Oostende gaan helemaal los tijdens zumbales van kandidate Miss West-Vlaanderen

Door: redactie

De competitie is amper vijf speeldagen ver en toch is de interlandbreak voor vele ploegen welgekomen. Bij KV Oostende werden de spelers vandaag getrakteerd op een zumbales onder leiding van Ellen Caes, kandidate Miss West-Vlaanderen voor Miss België 2017. "Ik heb vandaag een zumbales gegeven ten voordele van Hope for the Children in Cambodje. Ik dacht dat voetballers niet echt ritmisch waren aangelegd, maar het tegenovergestelde bleek waar vandaag."



Vooral Ibrahima Conté, die de deur bij Anderlecht dicht deed, en hulptrainer Gino Caen gaven het beste van zichzelf. "Ik hou van dansen en muziek dus dit is super. Bovendien is het goed voor je lichaam", aldus Conte. Yves Vanderhaeghe hield zich dan weer afzijdig.