Hij is er: de officiële aftermovie van Tomorrowland 2017!

Bewerkt door: ADN

6/09/17 - 15u37

© photo news.

video Magie, spektakel, vuurwerk en vooral veel knallende muziek en blije gezichten. Hier is hij: de officiële aftermovie van Tomorrowland 2017. "Herbeleef het prachtige verhaal, geschreven in de taal van de vriendschap", klinkt het op de Facebookpagina van het dancefestival.

De aftermovies van Tomorrowland zijn steevast goed voor miljoenen views. Intussen is die van vorig jaar al zo maar even 22,5 miljoen keer bekeken. En ook nu rijgt de video de views aan een razendsnel tempo aan elkaar.



De aanloop naar het festival ging dit jaar gepaard met controverse over de algemene screening van Belgische festivalgangers, waarbij enkele tientallen bezoekers de toegang werd geweigerd. Verder werd Tomorrowland 2017 een spetterende editie zonder noemenswaardige incidenten, en met veel bekende dj's, vuurwerk, verschillende nationaliteiten en zelfs met hoog bezoek van koning Filip en koningin Mathilde. In totaal hebben zo'n 400.000 festivalgangers de dubbeleditie van het razend populaire en internationaal beroemde elektronische muziekfestival in De Schorre in Boom bezocht.