FOTO'S: Topministers dansen vakantie in op Tomorrowland

Door: FT

28/07/17 - 20u12 Bron: Eigen berichtgeving

Even gaan de handjes in de lucht bij premier Charles Michel. © photo news.

Een dansje placeren doet (eventuele) zorgen vergeten. Na het koninklijke bezoek vorige week, trokken premier Charles Michel en zijn ministers deze avond naar het festivalterrein van Boom.

Premier Charles Michel nodigde zijn ministers eerder deze week uit voor een avondje feesten, om daarna de vakantie in te duiken. "Ik heb al mijn collega's laten weten dat, omdat we zo hard gewerkt hebben, ik het plezier heb hen uit te nodigen om samen naar Tomorrowland te gaan", klonk het. Nadat een zomerakkoord bereikt werd, is het dus tijd om te ontspannen.



Onder meer Maggie De Block (Open Vld), Jan Jambon (N-VA), Kris Peeters (CD&V) en Alexander De Croo (Open Vld) gingen op de uitnodiging in. Wie verstek moest laten gaan, is staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Hij postte een foto op Twitter en wenste zijn collega's veel plezier toe: "Ik drink er eentje op de playa met de Spaanse vrienden van Vilvoorde."