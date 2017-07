Politie betrapt 24 drugdealers op eerste weekend Tomorrowland

Bewerkt door: ib

De ravage op de camping na een weekend Tomorrowland. Alle festivalgangers vertrekken in de regen. © Benoit De Freine.

Tijdens het eerste van twee weekends Tomorrowland zijn 23 festivalgangers bestuurlijk en 34 gerechtelijk aangehouden. Dat heeft de federale politie bekendgemaakt.

De bestuurlijke aanhoudingen omvatten vooral bezoekers die te dronken waren om nog veilig thuis te geraken en personen die zonder ticket het terrein op wilden. De gerechtelijk aangehouden personen waren 24 betrapte drugdealers, naast verdachten van diefstal of fraude. De politie heeft het gezien de 200.000 bezoekers over "een vrijwel incidentloos weekend".



Gebruikershoeveelheden

248 festivalgangers werden betrapt met gebruikershoeveelheden soft- of harddrugs en kregen een onmiddellijke minnelijke schikking van 75 of 150 euro. Zij werden ook telkens de verdere toegang tot het festival ontzegd, aangezien er een zero-tolerancebeleid rond druggebruik gehanteerd werd.



Vrijdag - of voor de kampeerders donderdag - begint het tweede weekend en worden er opnieuw 200.000 bezoekers verwacht. De politie stelt bezig te zijn met een evaluatie van de voorbije dagen om ervoor te zorgen dat ook de tweede festivalhelft vlot en aangenaam kan verlopen.