Feestende verpleegster redt leven van vrouw op Tomorrowland

JEW

25/07/17 - 05u00

© James Arthur.

Een verpleegster die volop aan het feesten was op Tomorrowland, heeft daar ook een vrouw het leven gered. De 24-jarige Jana Cornilde (foto) uit Deinze zag zaterdag rond 21.30 uur hoe de vrouw plots hevig begon te braken en kort erna het bewustzijn verloor.

"Ze had geen polsslag meer en ademde heel zwak", vertelt Jana, die in het AZ Maria Middelares in Gent werkt. "Ik begon haar meteen te reanimeren en liet mijn vriend hulp zoeken. Ze kwam heel even bij, maar verloor meteen weer het bewustzijn." Na een tweetal minuten kwam de vrouw weer bij haar positieven. Het Vlaamse Kruis bracht haar weg met de brancard. De organisatie laat weten dat ze niet naar het ziekenhuis moest. "Tomorrowland was al een fantastische belevenis, maar zo werd het pas echt een editie om nooit meer te vergeten", zegt Jana.