Organisatie Tomorrowland blikt terug op geslaagd eerste festivalweekend

Bewerkt door: ib

24/07/17 - 00u03 Bron: Belga

Internationale festivalgangers op Tomorrowland.Foto: Pieter-Jan Vanstockstraeten. © photo news.

Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland zit er bijna op. Ook deze derde nacht luidt een groot vuurwerkspektakel de laatste uren in een sprookjesachtige dancewereld in voor de zowat 70.000 bezoekers. De organisatie blikt terug op een geslaagde dertiende editie, die volgend weekend een vervolg krijgt. Vanavond sluit de Nederlandse producer Martin Garrix de mainstage af.

Vrijdagmiddag begon Tomorrowland onder een stralende hemel. Met een bezoek van koning Filip en koningin Mathilde op de nationale feestdag kregen organisatoren Michiel en Manu Beers erkenning voor het dancefestival dat ze in 2005 hebben opgericht. Dat groeide in 12 jaar uit tot een internationaal evenement dat jaarlijks het kruim van de elektronische dansmuziek naar provinciaal domein De Schorre in Boom brengt.



De dertiende editie van het dancefestival verliep zonder grote incidenten. Zaterdag werd een man onwel op het festivalterrein. Hij werd door omstaanders gereanimeerd en door de hulpdiensten in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is niet druggerelateerd, meldt de organisatie.



Ondanks enkele regenbuien bleven de festivalgangers, die jaarlijks hard moeten zwoegen om een ticket te bemachtigen, niet thuis. Een weerman houdt de situatie op het terrein permanent in de gaten, maar moest ondanks enkele stevige regenbuien - vooral op zondag - niet ingrijpen. Hoewel de gemeenten Boom en Rumst niet zijn aangesloten, kon het BE-alert-systeem wel ingezet worden via hogere overheden. Maar zover is het dus niet gekomen.



De politie trad streng op tegen chauffeurs die buiten de aangewezen taxizone klanten ronselden. Vrijdag werden 5 taxi's betrapt. Hun voertuig is tot 31 juli, na de laatste festivaldag, in beslag genomen. Gisteren liep dat cijfer op tot 12 voertuigen.



De organisatie wil vanaf deze editie Tomorrowland elk jaar 2 weekends organiseren. Dit jaar begint het tweede weekend komende vrijdag (28 juli).