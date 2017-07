Jongeren proberen gratis op Tomorrowland te feesten door over hekken te klimmen

Door: ESA

23/07/17 - 15u06 Bron: VTM NIEUWS

© photo news.

Verschillende jongeren probeerden gisteren over de hekken van Tomorrowland te klauteren. De jongeren hadden geen ticket en stonden niet op de zwarte lijst. "Ieder jaar is het een sport van jonge mensen om zonder kaart te proberen binnen te komen," aldus de federale politie aan VTM NIEUWS.

"We hebben ze op heterdaad al klauterend over de hekken tegengehouden", zegt Peter De Waele van de federale politie. De politie kon de jongeren betrappen omdat "de informatiestroming tussen de cameramensen en de politie vlot verloopt."



Drie jongeren waren minderjarig en zijn weggeraakt met een berisping. De vijf andere mensen werden even administratief aangehouden. Geen van de mensen stond op de "zwarte lijst" van mensen wiens ticket teruggetrokken werd na een screening.



"Ieder jaar proberen mensen de zwakke plekken op te zoeken. We hebben het kunnen vermijden dankzij de hulp van de organisatie en de security," aldus De Waele.