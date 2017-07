SVH

22/07/17 - 11u00

© HLN.

Vorig jaar verraste hij met een Rolls, dit jaar had Afrojack alweer de onbetwiste grootste op de parking. De Nederlandse superster-dj (goed voor zo'n 200.000 euro per set) pakte dit jaar uit met een Ferrari F12 Berlinetta, een parel met een catalogusprijs van om en bij de 260.000 euro, maar in de versie van Afrojack bijna 300.000 waard. "Je moet van het leven genieten", aldus de dj. Vandaar wellicht ook zijn nummerplaat: 'GEL UK12'.