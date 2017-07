Meer dan 200.000 bezoekers verwacht op Tomorrowland

lva

21/07/17 - 04u44 Bron: Belga

© Benoit De Freine.

In Boom is het provinciaal domein De Schorre volledig ingekleed voor de 13de editie van Tomorrowland. Het sprookjesachtige dancefestival gaat vanmiddag om 12 uur van start, er worden dit weekend zowat 200.000 bezoekers verwacht. Onder de naam "amicorum spectaculum" zal het dance-event dit jaar baden in een sfeer van circus en acrobatie.