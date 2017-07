1.700 Tomorrowlandgangers warmen zich op in Brussel

Bewerkt door: IVI

20/07/17 - 18u12 Bron: Belga

Voor de buitenlandse festivalgangers geeft de organisatie van Tomorrowland traditioneel een 'pre-party', dit jaar voor de tweede maal op de Grote Markt. © Jan Aelberts.

TOMORROWLAND In Brussel hebben deze middag zo'n 1.700 festivalgangers hun eerste danspassen gezet op de Grote Markt. Een opwarming voor de 13e editie van Tomorrowland, het internationale dancefestival dat morgen van start gaat op provinciaal domein De Schorre in Boom. Daar worden in totaal 270.000 bezoekers verwacht, verspreid over 2 weekends.