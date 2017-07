Twee geweigerde bezoekers Tomorrowland mogen na evaluatie toch binnen

Bewerkt door: mvdb

17/07/17 - 19u07 Bron: Belga

© AFP.

De federale politie heeft een twintigtal e-mails gekregen van personen die de toegang tot het dancefestival Tomorrowland werden geweigerd. Na een grondig onderzoek en evaluatie van hun argumenten, is in twee gevallen het negatief advies opgeheven, meldt de federale politie in een persbericht.