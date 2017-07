Al 38 mensen mogen Tomorrowland niet binnen: politie screent elke festivalganger

Door: FT

Al 35 mensen die van plan waren om Tomorrowland bij te wonen, zullen niet meer toegelaten worden tot het festivalterrein. Dat weet VTM Nieuws. De federale politie screent momenteel alle festivalgangers en dat vindt de Privacycommissie "problematisch". Zij starten een onderzoek.

Heel wat mensen werden geseind voor kleine en grotere feiten, maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan. Ieder dossier is nog eens individueel bekeken en uiteindelijk is er een beperkte selectie overgebleven Peter De Waele

Wie een ticket voor Tomorrowland heeft gekocht - en dat zijn liefst 400.000 festivalgangers -, wordt preventief gescreend door de federale politie. Bij wie onregelmatigheden worden vastgesteld, treedt de politie op: hij of zij mag de camping en het festivalterrein dit jaar niet op. Het reeds aangekochte ticket wordt wel terugbetaald.



De federale politie maakt gebruik van de data van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie. De gemeentes Rumst en Boom gaven hun fiat. "We hebben de toelating van de burgemeesters van Boom en Rumst, daarover is in beide gemeenten een reglement gestemd", zegt woordvoerder van de politie, Peter De Waele. "Er worden al langer fysieke betonblokken geplaatst aan grote evenementen en in dit geval hebben we bekeken of we ook een soort van digitale betonblokken konden creëren."



De Waele verduidelijkt nog dat het "geenszins gaat om wie beticht wordt van drugsdelicten of banditisme". Er wordt gezocht naar festivalgangers die eventueel sporen van radicalisering vertonen. Een veiligheidsmaatregel dus, omdat dreigingsniveau drie in ons land nog steeds van kracht is.



"Heel wat mensen werden geseind voor kleine en grotere feiten, maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan", klinkt het. "Ieder dossier is nog eens individueel bekeken, dus niet gewoon door een computer, en uiteindelijk is er een beperkte selectie overgebleven."