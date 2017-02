Tot meer dan 800 euro: tickets Tomorrowland nu al op tweedehandssites

Door: redactie

5/02/17 - 19u28 Bron: VTM Nieuws

video Er was blijkbaar nog meer vraag naar dan de vorige jaren, en dus hoeft het niet te verwonderen dat de tickets voor Tomorrowland sinds gisteren écht allemaal de deur uit zijn. De eerste kaartjes worden wel al te koop aangeboden op tweedehandssites, en de prijzen zijn niet min.

Eén klein lichtpuntje misschien voor wie de feestvreugde absoluut niet wil missen: één dag nadat alle tickets de deur uitvlogen, worden al heel wat kaartjes te koop aangeboden op tweedehandssites. De prijzen swingen wel de pan uit en lopen op tot wel 650 euro per weekendticket.



Op de website 2dehands.be bijvoorbeeld biedt iemand twee weekendtickets 'Magnificent Green' met camping, voor twee personen, aan voor 950 euro. Maar het kan nog duurder: één iemand verkoopt een combiticket voor liefst 650 euro per persoon.



Op eBay verkoopt iemand vijf weekendtickets voor liefst 4.200 euro, zonder servicekosten. Normaal bedraagt de prijs 1.400 euro. Andere verkopers 'spelen' het slimmer en zetten geen bedragen bij de tickets. Het opent de deur naar woekerprijzen.



Blokkeren

Het klinkt misschien aanlokkelijk, maar het kopen van tweedehandskaartjes is niet zonder risico. "Het staat in onze verkoopsvoorwaarden dat tickets niet mogen worden doorverkocht", zegt woordvoerster Debby Wilmsen. "Als we merken dat iemand tickets doorverkoopt, sporen we de verkoper op - onder meer via de preregistratiegegevens -, annuleren we de tickets en blokkeren we die persoon zodat hij/zij ook volgend jaar geen kaartjes meer kan kopen. De geannuleerde tickets worden opnieuw te koop aangeboden."



De dertiende editie van het muziekfestival, voor de tweede keer een dubbeleditie, staat gepland voor de weekends van 21-23 juli en 28-30 juli.