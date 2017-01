Tomorrowland verkoopt tickets zonder deal over terrein

SVEN SPOORMAKERS

Vandaag start de kaartjesverkoop van dancefestival Tomorrowland. Maar voor één van de twee feestweekends is lang niet alle papierwerk in orde.

De madness begint vandaag: om 11 uur krijgen de Belgische fans die zich hebben geregistreerd de kans hun Tomorrowland-ticket te bemachtigen. Met de line-up die is aangekondigd - voor twéé feestweekends: 21-23 juli en 28-30 juli - zal het niet lang duren voor de 180.000 beschikbare kaartjes op zijn. Vorig jaar duurde dat amper 40 minuten.



Enig probleem: niemand is 100% zeker dat het tweede weekend wel kan plaatsvinden. De provincie Antwerpen en organisator ID&T hebben nog geen nieuwe huurovereenkomst voor recreatiedomein De Schorre afgesloten voor het weekend van 28 tot 31 juli. Ook is er nog geen formele toezegging van de gemeenten Rumst en Boom en heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken nog niet bevestigd dat er politie beschikbaar is.



"Als ID&T het risico wil nemen om nu al tickets te verkopen, is dat haar zaak", klinkt het bij de provincie. "Wij hebben het al juridisch laten aftoetsen: mocht het tweede weekend niet plaatsvinden, kunnen de organisatie noch de kopers van tickets die kosten op ons verhalen."



Bij Tomorrowland maken ze zich geen al te grote zorgen: "We hebben in december onze milieuvergunning gekregen, voor beide weekends. De huurovereenkomst komt ook wel in orde."



Ondertussen loopt ook de affiche al aardig vol: onder andere Netsky, Like Mike en Dimitri Vegas beloven alweer een knaloptreden. Lees het hele verhaal in onze Pluszone.