Netsky krijgt eigen podium op Tomorrowland 2017

19/01/17 - 17u19

Tomorrowland 2016.

De organisatie van Tomorrowland heeft vandaag de verschillende 'stage hosts' voor de dertiende editie bekendgemaakt. Onder de noemer 'Amicorum Spectaculum' spreidt het wereldberoemde dancefestival in De Schorre in Boom zich over twee weekends: van 21 tot 23 juli en van 28 tot 30 juli. De preregistratie voor tickets is op 10 januari van start gegaan.

Boris Daenen, beter bekend als Netsky.

Nagenoeg alle genres, stijlen en substijlen van de elektronische muziek worden bediend. Liefst duizend dj's komen verspreid over de twee weekends hun draaikunsten tonen. Volgens de organisatie zette Tomorrowland nooit eerder zo breed in op muzikale diversiteit, vernieuwing en beleving.



Welke kleppers dit jaar op de Main Stage spelen, wordt later bekendgemaakt. De zijpodia worden bevolkt door unieke hosts die elk in hun genre wereldwijd de trends bepalen. Onder hen een pak Belgen. Onze nationale drum&bass-trots Netsky verzorgt voor de allereerste keer de invulling van een eigen bass-stage met bevriende artiesten uit binnen- en buitenland. Ook landgenoten Lost Frequencies, Dimitri Vegas & Like Mike, Coone, Yves V en The Magician krijgen hun eigen stek. Die eer is ook weggelegd voor Martin Garrix, de jonge Nederlander die vorig jaar werd verkozen tot beste dj ter wereld. Dit jaar krijgt hij voor het eerst zijn eigen plek met STMPD RCRDS.



De Canadese technolegende Ritchie Hawtin keert terug met zijn PLAYDifferently-stage en brengt strakke minimal techno die uit zijn speciaal daarvoor ontwikkelde PLAYdifferently Model 1 mixer vloeit. De mysterieuze Claptone haalt The Masquerade van Ibiza naar Tomorrowland. Bezoekers mogen zich verwachten aan meeslepende house en gouden Venetiaanse maskers.



I Love Techno

'I Love Techno' ruilde enkele jaren geleden de Gentse Flanders Expo voor het Franse Montpellier, maar keert nu terug naar ons land met een doortocht op Tomorrowland. Ook het befaamde trancefeest Trance Energy, jarenlang een begrip bij onze noorderburen, wordt voor het eerst in vele jaren opnieuw tot leven gebracht.



De iets oudere raver kan zijn hartje ophalen bij Bonzai. Dat Antwerpse label viert in 2017 op Tomorrowland zijn 25ste verjaardag. Ook I Love The 90's en de behouders van de retro house Age of Love tekenen present. The Sound of Belgium zal ode brengen aan de geschiedenis van de Belgische dance-scene.

Fans van de hardere stijlen zullen elke festivaldag op hun wenken bediend worden dankzij de hostings door Q-dance, Pussy Lounge, Footworxx, Coone and The Gang en Loudness, maar ook door een legendarisch hardcore-concept dat later zal worden aangekondigd...



Alle hosts en concepten worden verdeeld over de twee weekends. De exacte hostings per festivaldag zijn te vinden op tomorrowland.com. Artiesten worden vanaf maandag 23 januari bekendgemaakt via de sociale media van Tomorrowland.



